ФК «ПАРИ НН» больше нет, бюджетное финансирование прекращено. У нижегородского клуба новые владельцы и новые цели

В футбольном клубе произошла смена учредителя и возвращено название ФК «Нижний Новгород». Начиная с сезона-2026/2027 клуб возвращается к названию ФК «Нижний Новгород», под которым выступал с 2018 по 2022 год.
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