С начала июня полицейские выдали 623 паспорта гражданина РФ маломобильным жителям Херсонской области

С 1 июня 2023 года сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Херсонской области выдали 623 готовых паспорта гражданина Российской Федерации маломобильным жителям Херсонской области.
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