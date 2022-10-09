Популярные статьи

Свежие комментарии

  • oweraskopponee
    Pаcпpодажa. Bидео-pегистратоp 8 в 1 с pадаp-детeктoром по старой цeне!------ http://redirect.sk/avtovioПосле российских ...
  • Инэсса ив
    Вы даёте нам  силу душевную!Будьте здоровы!После российских ...
  • Инэсса ив
    Молодцы!!!Дорогая и любимая наша АРМИЯ!!!Долбите эту нечисть!!Мы за вас!!!После российских ...

«Поцелуй Иуды» глазами средневековых иллюминаторов

«Поцелуй Иуды» глазами средневековых иллюминаторов

Так уж повелось, что эпоха Средневековья считается у нас каким-то особо «тёмным временем» в истории человечества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх