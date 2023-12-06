«Известия»: Минпромторг увидел риски ухода «Ашана», Globus и Metro из РФ

РФ могут покинуть крупные зарубежные продуктовые торговые сети. Соответствующую информацию в среду, шестого декабря, опубликовало издание «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли России.
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