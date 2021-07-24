Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Наши мужские сборные по волейболу начали с побед. Как у России дела в остальных игровых дисциплинах?

Наши мужские сборные по волейболу начали с побед. Как у России дела в остальных игровых дисциплинах?

На этой Олимпиаде Россия скупо представлена в игровых видах спорта. В Токио не пробились обе баскетбольные и футбольные команды (мужская и женская), ватерполисты, гандболисты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,