В МВД РФ дали совет в разговоре с мошенниками

Во время общения с телефонными аферистами можно изображать из себя «неподходящую жертву», чтобы у них пропал интерес, а человек сохранил свои средства и персональную информацию, посоветовали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ .