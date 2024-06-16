Си Цзиньпин: США пытались обманом подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США пытались спровоцировать Китай на нападение на Тайвань.По информации газеты Financial Times, об этом Си Цзиньпин сообщил в апреле 2023 года на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.