Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 434 подписчика

Как и почему Россия с нефтегазовой иглы пересела на налоговую

Как и почему Россия с нефтегазовой иглы пересела на налоговую

Заявление главы правительства Михаила Мишустина о том, что Федеральная налоговая служба теперь обеспечивает формирование около трех четвертей доходов федерального бюджета России, зафиксировало тектонический сдвиг в отечественной финансовой системе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии