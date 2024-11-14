«Даже не знаю, с чего начать»: Седокова подогрела слухи о примирении с мужем, показав шикарный букет роз

Певица Анна Седокова продолжает интриговать поклонников на тему расставания с мужем Янисом Тиммой. Недавно артистка посетила матч баскетболиста, а накануне опубликовала большой букет роз, который ей, предположительно, подарил супруг.
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