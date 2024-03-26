По народному календарю, 26 марта отмечается Никифоров день. 26 марта следовало пить больше воды и мыться ей.
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По народному календарю, 26 марта отмечается Никифоров день. 26 марта следовало пить больше воды и мыться ей.