На главной спортивной площадке столицы встречайте фестиваль по хоккею 3х3!

23 декабря в «Лужниках» пройдет самый масштабный московский фестиваль по хоккею 3х3 среди любителей, профессионалов и медиа команд! Вас ждут турниры абсолютно любого уровня: от любителей до профессионалов, дивизион найдется для всех, а самое главное, это турнир среди медиа-команд, где будут все звезды ютуба23 декабря в «Лужниках» пройдет самый масштабный московский фестиваль по хоккею 3х3 среди любителей, профессионалов и медиа команд! Вас ждут турниры абсолютно любого уровня: от любителей до профессионалов, дивизион найдется для всех, а самое главное, это турнир среди медиа-команд, где будут все звезды ютуба.