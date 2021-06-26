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Мнение эксперта: перспективы отношений России, Сербии и Балкан

Мнение эксперта: перспективы отношений России, Сербии и Балкан

На протяжении всей истории, несмотря на тяжелейшие искушения, Россия и Сербия проявили себя как наиболее последовательные защитники общих духовно-нравственных ценностей, а в соответствии с этими ценностями все люди, и прежде всего православные, – братья Именно это сербы и русские чувствуют по отношению друг к другу, и это – залог их взаимного доверия, объёма и качества их сотрудничества, пишет Владимир Кршлянин, вице-президент Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры, высший советник Министерства иностранных дел Республики Сербии.

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