Мнение эксперта: перспективы отношений России, Сербии и Балкан

На протяжении всей истории, несмотря на тяжелейшие искушения, Россия и Сербия проявили себя как наиболее последовательные защитники общих духовно-нравственных ценностей, а в соответствии с этими ценностями все люди, и прежде всего православные, – братья Именно это сербы и русские чувствуют по отношению друг к другу, и это – залог их взаимного доверия, объёма и качества их сотрудничества, пишет Владимир Кршлянин, вице-президент Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры, высший советник Министерства иностранных дел Республики Сербии.