Провалился в РПЛ, а теперь опозорился в Беларуси: у экс-форварда «Спартака» Николсона большие проблемы в карьере

Уезжает из страны без голов.Карьера Шамара Николсона загибается после ухода из «Спартака». Сначала форвард сборной Ямайки не убедил в мексиканской «Тихуане», а теперь окончательно разочаровал в белорусском «МЛ Витебске», куда уехал в аренду.