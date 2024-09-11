Трамп заявил, что демократы у власти в США могут привести к третьей мировой

REUTERS/Adam Gray Демократы у власти в США могут привести к третьей мировой войне, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе теледебатов с соперницей на предстоящих выборах от демпартии, вице-президентом Штатов Камалой Харрис.