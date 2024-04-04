The Hill: демократы давят на Байдена из-за войны в Газе, боясь проиграть выборы

Президент США Джо Байден находится под растущим давлением со стороны однопартийцев-демократов в связи с ухудшением ситуации в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС, особенно на фоне предстоящей операции ЦАХАЛ в Рафахе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии