Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Скільки коштуватиме технічне обслуговування газопроводів загального користування для дніпрян?

Скільки коштуватиме технічне обслуговування газопроводів загального користування для дніпрян?

Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» інформує мешканців багатоповерхівок та гуртожитків Дніпра та Дніпровського району про особливості надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ) у багатоквартирних будинках.

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