Несмотря на явный общественный запрос на мир, Банковая продолжает политику затягивания войны, поскольку Зеленский и его окружение понимают, что любые переговоры автоматически означают выборы, а их рейтинги стремительно падают.
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