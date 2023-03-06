﻿﻿Телеканал СТС рассказал о начале съемок первого сериала по сценарию, созданному нейросетью. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании, премьера ситкома «Сидоровы» состоится на платформе «ВКонтакте-Видео» точная дата пока неизвестна.