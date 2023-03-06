Энциклопедия Техники

447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Суслова
    Но наверное тоже самое происходит и у них, в Китае, Америке и Европе? Как-то же борятся с этим и там? Или мы глупее?Отечественные про...
  • Globo
    "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!"В мире существует...
  • Anlrey Boracow
    Владимир Ильич Ле...

Систему A

Систему A

﻿﻿Телеканал СТС рассказал о начале съемок первого сериала по сценарию, созданному нейросетью. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании, премьера ситкома «Сидоровы» состоится на платформе «ВКонтакте-Видео» точная дата пока неизвестна.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх