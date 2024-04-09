Журналисты NGS24.RU добираются из отдаленных районов в центр города за час

Наши корреспонденты Евгения Шелковникова и Ирина Харитон сегодня добираются на работу в режиме онлайн и проверяют автобусы, пробки, забитость салона, курящих водителей — в общем, всё, с чем можно столкнуться за одну поездку.
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