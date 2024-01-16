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Инфляция в Саудовской Аравии медленно снижается, но цены все равно растут

Инфляция в Саудовской Аравии медленно снижается, но цены все равно растут

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). В декабре 2023 года инфляция в Саудовской Аравии снизилась до 1,5% по сравнению с 1,7% в ноябре, сообщило информационное агентство Arab News со ссылкой на недавний доклад Генерального управления по статистике.

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