Инфляция в Саудовской Аравии медленно снижается, но цены все равно растут

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). В декабре 2023 года инфляция в Саудовской Аравии снизилась до 1,5% по сравнению с 1,7% в ноябре, сообщило информационное агентство Arab News со ссылкой на недавний доклад Генерального управления по статистике.