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Полиция оцепила территорию возле башни IQ, где нашли осколки сбитого дрона

Полиция оцепила территорию возле башни IQ, где нашли осколки сбитого дрона

Полицейские оцепили территорию около башни IQ комплекса «Москва-Сити», где были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это уже становится системой. Атаки беспилотников укрошумерских чуть ли не каждый день! И где там взорванные склады ВСУ и мастерские по сборке БПЛА? Давно пора бомбить всю УкРуину, уничтожать все, что там есть не взирая ни на какие гуманитарные нормы, нет этих норм, укрошумеры эти нормы через хер кидают. Значит к ним надо так же.
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