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Палата представителей США не может выбрать лидера

Палата представителей США не может выбрать лидера

В США продолжается формальная смена власти  с демократической на республиканскую. 3 января в первый день созыва нового американского парламента Палата представителей собралась, чтобы выбрать себе спикера и привести к присяге членов нового собрания.

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