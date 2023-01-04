Палата представителей США не может выбрать лидера

В США продолжается формальная смена власти с демократической на республиканскую. 3 января в первый день созыва нового американского парламента Палата представителей собралась, чтобы выбрать себе спикера и привести к присяге членов нового собрания.
В США продолжается формальная смена власти с демократической на республиканскую. 3 января в первый день созыва нового американского парламента Палата представителей собралась, чтобы выбрать себе спикера и привести к присяге членов нового собрания.
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