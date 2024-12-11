Володин оценил вклад Жириновского в развитие страны

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил вопросы развития страны выше партийных интересов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого заседания организационного комитета по увековечиванию памяти основателя ЛДПР.
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