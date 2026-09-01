Чистая прибыль ПИК сократилась более чем вдвое, до 14,7 млрд рублей

Чистая прибыль группы ПИК по международным стандартам финансовой отчетности в январе–июне 2026 года сократилась на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 32 млрд до 14,7 млрд рублей.
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