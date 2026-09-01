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Чистая прибыль ПИК сократилась более чем вдвое, до 14,7 млрд рублей

Чистая прибыль ПИК сократилась более чем вдвое, до 14,7 млрд рублей

Чистая прибыль группы ПИК по международным стандартам финансовой отчетности в январе–июне 2026 года сократилась на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 32 млрд до 14,7 млрд рублей.

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