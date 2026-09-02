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Минпромторг: более четырех компаний хотят модернизировать Ан-2

Компании смогут дорабатывать самолеты после сертификации, а поставки обновленных машин с двигателем ВК-800 планируют с 2028 года.

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