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Как мир отказался от золота и отпустил валюту в свободное плавание

Полвека назад, в 1976 году, министры финансов со всего мира собрались в Кингстоне, столице Ямайки. Именно там мир официально попрощался с золотом как основой денежной системы — и договорился о правилах, по которым живет до сих пор, сменив Бреттон-Вудскую валютную систему на Ямайскую.

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