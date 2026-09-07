Из-за атаки врага на Севастополь погиб ребёнок, ранены 3 человека. Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в автомобиле скорой помощи.
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