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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Сегодня 900 матчей у Плотникова, 600 матчей у Дедунова. Мы их поздравляем. Другие ребята не поздравили, к сожалению»

Главный тренер СКА отметил достижения Сергея Плотникова и Павла Дедунова после матча с минским «Динамо» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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