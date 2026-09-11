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ДумаТВ

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Свищев рассказал, как правильно перечислять ребёнку на счёт деньги по алиментам

Свищев рассказал, как правильно перечислять ребёнку на счёт деньги по алиментам

Депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что перечислять ребенку на счет деньги по алиментам можно через нотариальное соглашение с бывшей женой или по решению суда.

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