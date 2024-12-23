ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Одни попрошайки, Вся Европа такая,нищие трясут богатых!В Молдавии сообщи...
  • Eduard
    Что своего нет?В Молдавии сообщи...
  • Eduard
    Свою голову иметь надо,целее будит,а не плясать под дудочку Обамы!Глава Республики ...

В Приднестровье подготовились к отключению отопления с 1 января

В Приднестровье подготовились к отключению отопления с 1 января

Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что после отключения централизованного отопления 1 января, в многоэтажных домах будет доступен газ для приготовления пищи и сохранится подача света.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх