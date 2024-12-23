В Приднестровье подготовились к отключению отопления с 1 января

Министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что после отключения централизованного отопления 1 января, в многоэтажных домах будет доступен газ для приготовления пищи и сохранится подача света.
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