Путин переназначил Пескова пресс-секретарем президента

Также он сохранил пост заместителя руководителя администрации главы государства Дмитрий Песков сохранил должность пресс-секретаря президента России и пост заместителя руководителя администрации главы государства.
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