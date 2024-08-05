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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инвестиционная фирма считает стоимость NVIDIA “пузырем” Крупный хедж-фонд Elliott...

Инвестиционная фирма считает стоимость NVIDIA “пузырем” Крупный хедж-фонд Elliott...

Инвестиционная фирма считает стоимость NVIDIA “пузырем”Крупный хедж-фонд Elliott Management (EM), у которого имеются активы на десятки миллиардов долларов, выразил серьезные опасения касательно компании NVIDIA и искусственного интеллекта (ИИ) в целом.

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