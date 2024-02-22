Байден грязно оскорбил Путина

Если нет других аргументов, то в ход идет мат. Оскорблять президента страны, которая может превратить в радиоактивную пыль США- полный дебилизм. Американцам следует хорошенько подумать, кто рулит их страной.

V K

Пару лет назад дочь Байдена Эшли писала в своём дневнике, что она (внимание!) принимала душ с папой. Были публикации в прессе, но... Скандал замяли. Так что вопрос о том, кто на самом деле "сумасшедший сукин сын" давно не стоит