Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном», добавив при этом, что экзистенциальной угрозой человечеству является изменение климата, сообщает журналистский пул Белого дома.
Байден грязно оскорбил Путина
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Байден -педофил,это такая грязная скотина ,что ,как на проститутке с 40-летним стажем ,негде ставить ПРОБЫ!
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7 час.
VV
Vladimir Vlasov
Если нет других аргументов, то в ход идет мат. Оскорблять президента страны, которая может превратить в радиоактивную пыль США- полный дебилизм. Американцам следует хорошенько подумать, кто рулит их страной.
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7 час.
V K
Пару лет назад дочь Байдена Эшли писала в своём дневнике, что она (внимание!) принимала душ с папой. Были публикации в прессе, но... Скандал замяли. Так что вопрос о том, кто на самом деле "сумасшедший сукин сын" давно не стоит
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1 час.
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