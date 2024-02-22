Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Пару лет назад дочь Байдена Эшли писала в своём дневнике, что она  (внимание!) принимала душ с папой. Были публикации...Байден грязно оск...
  • Юрий Зубрин
    Перечень целей? Варшава,Прага,Брюссель,Берлин ,париж,Лондон ,ВФашингтон и далее по списку!В Госдуме считают...
  • life style
    Пока Biden не признан де Юре невменяемым - надо подавать в суд ))Путин дал остроум...

Байден грязно оскорбил Путина

Байден грязно оскорбил Путина

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном», добавив при этом, что экзистенциальной угрозой человечеству является изменение климата, сообщает журналистский пул Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Байден -педофил,это такая грязная скотина ,что ,как на проститутке с 40-летним  стажем ,негде ставить ПРОБЫ!
Ответить
7 час.
VV
Vladimir Vlasov
Если нет других аргументов, то в ход идет мат. Оскорблять президента страны, которая может превратить в радиоактивную пыль США- полный дебилизм. Американцам следует хорошенько подумать, кто рулит их страной.
Ответить
7 час.
V K
Пару лет назад дочь Байдена Эшли писала в своём дневнике, что она  (внимание!) принимала душ с папой. Были публикации в прессе, но... Скандал замяли. Так что вопрос о том, кто на самом деле &quot;сумасшедший сукин сын&quot; давно не стоит
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх