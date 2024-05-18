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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Ди Си Юнайтед»

Матч состоится 19 мая и начнется в 02:30 по московскому времени.  МЛС Интер Майами – Ди Си Юнайтед Дата проведения 19 мая, 02.

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