Около 160 млн руб. сэкономили учащиеся при оплате льготными проездными на МЦД с 2023 года

Студенты и школьники с 2023 года сэкономили 160 миллионов рублей при оплате проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) льготными проездными билетами для обучающихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками на метро.
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