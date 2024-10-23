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Несекретные материалы

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Старая схема: российский газ возвращается в ЕС, пока Азия обращается к сырью из США

Старая схема: российский газ возвращается в ЕС, пока Азия обращается к сырью из США

После почти трех лет сильного и глубокого переформатирования глобального энергетического рынка, он, похоже, находит свою стабильную точку начала в возвращении к прежним эффективно работавшим принципам и логистике.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НУ ДА... НУ ДА... Без российского газа РОССИЮ ЖЕ НЕ РАЗВАЛИТЬ!!  Как уже осточертели наши остолопы и предатели!!!! Запад на нас танки и снаряды с ракетами дает Украине, чтобы ТЕ УБИВАЛИ НАШИХ РЕБЯТ,  а Россия им газ будет давать потому, что это будет &quot;возвращение к прежним эффективно работающим принципам&quot;...  НЕТ СЛОВ, ОДНИ.... .....   ЧТОБЫ ВЫ УЖЕ ПОДАВИЛИСЬ САБАКИ И ДЕНЬГАМИ ОТ ГАЗА, И САМИМ ГАЗОМ!!!.....  Вот так, сограждане россияне... ЭТО И ЕСТЬ ПРАВЯЩИЙ КАПИТАЛИЗМ!! Выгода - превыше всего!!
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