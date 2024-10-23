После почти трех лет сильного и глубокого переформатирования глобального энергетического рынка, он, похоже, находит свою стабильную точку начала в возвращении к прежним эффективно работавшим принципам и логистике.
Старая схема: российский газ возвращается в ЕС, пока Азия обращается к сырью из США
Комментарии
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лл
лина любимцева
НУ ДА... НУ ДА... Без российского газа РОССИЮ ЖЕ НЕ РАЗВАЛИТЬ!! Как уже осточертели наши остолопы и предатели!!!! Запад на нас танки и снаряды с ракетами дает Украине, чтобы ТЕ УБИВАЛИ НАШИХ РЕБЯТ, а Россия им газ будет давать потому, что это будет "возвращение к прежним эффективно работающим принципам"... НЕТ СЛОВ, ОДНИ.... ..... ЧТОБЫ ВЫ УЖЕ ПОДАВИЛИСЬ САБАКИ И ДЕНЬГАМИ ОТ ГАЗА, И САМИМ ГАЗОМ!!!..... Вот так, сограждане россияне... ЭТО И ЕСТЬ ПРАВЯЩИЙ КАПИТАЛИЗМ!! Выгода - превыше всего!!
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20 час.
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