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Регионы России

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Макрон и Трамп обсудили ускорение поставок ракет-перехватчиков Украине

Макрон и Трамп обсудили ускорение поставок ракет-перехватчиков Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 21 сентября 2026 года, на которой обсуждалась возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков для Киева.

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