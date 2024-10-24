Девушка погибшего Лиама Пейна рассказала об их тайной помолвке

Фанаты винят Кейт Кессиди в гибели певца. Фанаты винят Кессиди в гибели Лиама Пейна LEGION-MEDIAПосле трагической гибели певца Лиама Пейна все его друзья и коллеги по группе One Direction, включая Гарри Стайлза, выражали свое горе по этому поводу в социальных сетях и в своих интервью.