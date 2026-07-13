Спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum в США впервые за два месяца зафиксировали приток капитала

Американские спотовые биржевые фонды, ориентированные на Bitcoin и Ethereum, завершили неделю с положительным чистым притоком средств, прервав продолжительную серию оттоков, продолжавшуюся с мая 2026 года.
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