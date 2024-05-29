Представлены новые «Уралы»

«Урал» представил бурильно-крановую машину (БКМ) на новом шасси «Урал-80» с колесной формулой 4х4. Руководитель проекта Александр Радостев заявил, что автомобиль стал усовершенствованной версией модели «Урал-43206».
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