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Военное обозрение

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«Северный ветер»: Большие потери вынудили Генштаб ВСУ вывести из Курской области несколько батальонов на переформирование

«Северный ветер»: Большие потери вынудили Генштаб ВСУ вывести из Курской области несколько батальонов на переформирование

Противник бросает в бой подразделения второго эшелона.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Добивать всех выродков, ублюдков до десятого колена уничтожать...
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14 час.
Федор Родников
Они враги,но есть враг пострашнее и эти выродки едут к нам аулами,что с ними делать?
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14 час.
Алекс Сэм
Полностью с вами согласен!
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4 час.

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