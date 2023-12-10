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О чем говорили Путин и премьер Израиля: случилось что-то важное - беседа длилась около часа

О чем говорили Путин и премьер Израиля: случилось что-то важное - беседа длилась около часа

Российская сторона рассказала, что за время конфликта, это второй разговор лидеров двух государств. Во время прошлой беседы Путин решительно осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население.

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