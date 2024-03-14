«Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

Педиатр Сергей Бутрий покинул РФ, отбыв 10 суток ареста после интервью иноагенту Московский врач-педиатр Сергей Бутрий уехал из России после того, как отбыл десять суток ареста интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).