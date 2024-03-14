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«Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

«Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

Педиатр Сергей Бутрий покинул РФ, отбыв 10 суток ареста после интервью иноагенту Московский врач-педиатр Сергей Бутрий уехал из России после того, как отбыл десять суток ареста интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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