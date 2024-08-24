Сегежскую библиотеку и музейный центр открыли в День республики в Сегеже

Теперь здесь просторно, светло и уютно. Учреждения станут не только местом для сохранения уникального культурного наследия края, но и современными площадками для общения, творческой самореализации и просвещения сегежан и гостей города.
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