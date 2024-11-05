Эксперт по налогам Толкачева: не все россияне получат максимальный больничный

В России в ближайшие два года увеличат размер больничного пособия с 4 до 6,8 тыс. рублей в день. Но это максимальный размер выплаты, получить которую смогут не все работники – размер пособия напрямую зависит от стажа и среднего заработка, объяснила 360.
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