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Следком возбудил дело об осквернении Ржевского мемориала Советскому солдату

Следком возбудил дело об осквернении Ржевского мемориала Советскому солдату

Уголовное дело по факту осквернения Ржевского мемориала Советскому солдату (Тверская область) возбудили в следственном комитете РФ по региону, сообщает 5 октября пресс-служба ведомства.

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