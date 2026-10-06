Apple вводит обязательную адаптацию приложений под iPhone Duo с апреля 2027 года

Apple объявила, что с апреля 2027 года все мобильные приложения, выходящие в App Store, обязательно должны иметь версию, адаптированную под новый складной смартфон iPhone Duo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым