Падением глыбы льда на двухлетнего ребенка в Петербурге заинтересовался СК

Следственный комитет по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга начал проводить доследственную проверку в связи с инцидентом, когда с крыши одного из домов на Новочеркасском проспекте упал лед и попал на двухлетнего ребенка.
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