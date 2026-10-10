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Царьград

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Эдуард Карташов через суд требует признать трёхлетнего сына

Эдуард Карташов через суд требует признать трёхлетнего сына

Эдуард Карташов, супруг Арины Шараповой, добивается признания трехлетнего мальчика своим биологическим сыном через суд.

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