НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Опрос: 39% казанцев назвали рабочий стресс постоянной частью жизни

Опрос: 39% казанцев назвали рабочий стресс постоянной частью жизни

Только 5% жителей Казани никогда не сталкивались со стрессом из-за работы. Для 39% опрошенных он стал постоянной частью повседневности, а еще 30% испытывают напряжение на работе несколько раз в месяц или чаще.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии