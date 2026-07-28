Опрос: 39% казанцев назвали рабочий стресс постоянной частью жизни

Только 5% жителей Казани никогда не сталкивались со стрессом из-за работы. Для 39% опрошенных он стал постоянной частью повседневности, а еще 30% испытывают напряжение на работе несколько раз в месяц или чаще.
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